56´ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Marmaris-Turgutreis arasında 24 takımdan 151 sporcu ile koşuldu. Spor Toto sponsorluğundaki 180 kilometrelik etapta 4.20.45‘lik derece elde eden Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci oldu. Philipsen bir önceki gün de Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha birinciliğe imza attı. TUR'un 7´nci etabında ikinci; İsrail’in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel, üçüncü ise Belçika’nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish oldu.

Genel klasmanda büyük çekişme

Son etap öncesi ise genel klasmanda büyük çekişme yaşanıyor. Tırmanış bölümü; 5 etap sonrası turkuaz mayoyu giyen Gallego yerini korusa da rakipleri aradaki farkı saniyelere düşürdü. Şampiyonluk yarışı, bugünkü etapta Gallego, Vine, Sepulveda arasında geçeceğe benziyor.