19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, geçen yıl Ankara'da antrenman sonrası evine dönerken aşırı süratli giden alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, olayda polis raporlarına göre kusursuz bulunmuştu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücünün olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen serbestçe dolaşmasına ise her kesimden tepkiler gelmişti.

UMUT'A SES VE ADALET ARIYORLAR

Umut Gündüz'ün acılı ailesi adalet arayışı ve toplumsal farkındalık oluşturmak için tüm sosyal medya organlarında "#umutasesol" hashtag'i açtı.

Birçok gazeteci, siyasetçi, sanatçı, sporcu, yazar ve duyarlı kişi bu kampanyaya destek olarak "Umut'a ses" oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da uzun bisiklet yolu projesinin ilk etabına "Umut Gündüz" adını verdi.

"BİSİKLETLİ YAŞAM İÇİN ADALET"

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Umut Gündüz'ün ailesi, pankartlarla acılarını dile getirdi. Aile, "Umut'un en büyük hayali, yaşasaydı böyle büyük bir organizasyonda bisiklet sürmekti. Ama alkollü, süratli ve dikkatsiz bir sürücü onu 19 yaşında hayattan kopardı" açıklaması yaptı.

Aile yarın turun Kuşadası'ndaki finalinde, "#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet" pankartı açarak farkındalık yaratmaya devam edecek.

DHA