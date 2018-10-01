Cumhurbaşkanı'ndan Çaykur Rizespor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor’u Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle tebrik etti.

01 Ekim 2018, Pazartesi 08:53
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3-0’lık karşılaşma sonrası telefon ile mavi-yeşilli kulübün başkanı Hasan Kartal’ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları kutladı, başarıların devamını diledi.

(Milliyet)

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