3-0’lık karşılaşma sonrası telefon ile mavi-yeşilli kulübün başkanı Hasan Kartal’ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları kutladı, başarıların devamını diledi.
(Milliyet)
3-0’lık karşılaşma sonrası telefon ile mavi-yeşilli kulübün başkanı Hasan Kartal’ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları kutladı, başarıların devamını diledi.
(Milliyet)
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