EURO 2020 maceramızdaki ilk sınavımız olan İtalya maçı öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Ay-Yıldızlılar’a destek mesajları yağdı. Kulüplerin yanı sıra siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim Milliler için mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maçın başlamasına saatler kala Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise son derece duygusaldı. Erdoğan, mesajında, “Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020’de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Galler maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı’nın bu tweetine beğeni yağdı. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan, Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan’da oynayacağımız gruptaki ikinci maçımızı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyeceğini açıkladı.

Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da Milli Takım ’ı yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, maçtan önce Roma’da Türk taraftarlarla bir araya geldi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlikte ‘üçlü’ çektiği futbolseverlerin tezahüratlarına eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı taleplerini de geri çevirmedi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Roma OlimpiyatStadı’na geçerek Ay-Yıldızlılar’ı tribünden destekledi.