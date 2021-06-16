Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti.

Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı. Bakü Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı. Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.