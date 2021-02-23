Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, kulüp başkanları ve sporcular hazır bulundu. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe’nin 95 yıllık özlemine son veren stadın 400 milyon TL’lik yatırımla tamamlandığını söyledi.

'Maç yapabiliriz'

Stadın hem dış hem de iç görünüş olarak çok güzel olduğunu belirten Erdoğan, "Stadyumun güzelliğini görüyorsunuz. İzmir’in şanına yakışan bir stat oldu. Binali beyin ısrarlarıyla yapılmış bir stadyum. Şu pandemi belasından kurtulalım, orada bir jübile mi olur sembolik mi olur maç yapabiliriz. Vekaleten Alpay Özalan o işi götürür! ifadelerini kullandı.

‘Durmak yok, gollere devam’

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’deki programının ardından Gürsel Aksel Stadı’na geçti. Erdoğan, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın koruduğu kaleye penaltı atışı yaptığı anın fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşıp, “Durmak yok, gollere devam” notunu düştü.

‘Dünya’nın en güzel statlarından’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nın dünyanın en güzel statlarından biri olarak aday gösterildiğini ifade etti. Kasapoğlu, "Emeği olan Binali Yıldırım Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Kasapoğlu ile birlikte; AK Parti İzmir Milletvekilileri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, TFF Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ve siyasiler de Gürsel Aksel Stadı'nda kurdelayı birlikte kesti.