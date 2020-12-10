PSG-Başakşehi maçı sırasında 4. hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle karşılaşmanın yarıda kalması ve Başakşehir’in sahadan çekilmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: “Meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa’nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Bu duruşu aynı kararlılıkla tabii ki devam ettireceğiz. Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi. Ve sahadan çekilmeleri, ondan sonra onların Rumen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler, ’bizim için bu yeterli olmaz’ dediler ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler.

‘Demba Ba kararlı durdu’

“Burada Demba Ba da aynı şekilde çok kararlı durdu. Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz.”



