AFenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün konuşmasıyla başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak yer aldığı toplantıda, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak yüksek divan kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da plaketi takdim edilecek.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,"Saat 14 gibi biraz erken biraz geç olmak üzere Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bazı üyeler bana kızacak konuşma alışkanlığı abonesi olanlar. Konuşma sırası ve sözü kimseye vermeyeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapıldığı salona geldi. Bakanların da yer aldığı toplantıda Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük konuşma yaptı

İşte Vefa Küçük'ün konuşması:

Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. 12 Cumhurbaşkanımız içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim.

Vefa Küçük'ün sonrasında kürsüye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geldi. Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu.

Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik. Bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak örgüte boyun eğmedik. FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERDİ

Sayın Aziz Yıldırım'ın başlattığı ve 17 senedir uğraş verdiğimiz projenin sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Ama asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Hem içeride hem de dışarıda hiçbir güç Fenerbahçe'yi bu ülkeye hizmet etmekten vazgeçiremeyecektir.

"HERKESİN HAYALİDİR"

Hizmet konusunda tüm kulüplerimize aynı yakınlıkta olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk.

Niçin milli takımımız daha başarılı olmasın? Bir asrı devirmiş kulüplerimizin kuruluş tarihleri, dünyadaki örneklerine göre eskidir. Dünyada sporda hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı organizasyonlarda sadece 1-2 madalyayla dönmekle övünmemeliyiz. En büyük iki eksiğimizden biri altyapı, diğeri de sporcu yetiştirme sistemidir. 17 yılda sporcu yetiştirme sistemimiz cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesinde.

Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha... Toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Fenerbahçe'mizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle... 1. Lig'de, 2. Lig'de bile stadyumlar öyle. Eskişehirspor'un durumuna bakın, ne noktaya geldiler ama stadyumları var.

Düşünün ki Fenerbahçe'nin artık basketboldaki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı artık devam ettirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Spor çok kritik bir tanıtım ve propaganda işlevine sahiptir. Kulüplerimizin ve sporcularımızın başarısı ülkemizin hanesine çok büyük bir artı yazıyor. Türkiye'nin siyasi-ekonomik gücü, bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her biri gibi sporcularını da düşünür.

ERDOĞAN BAŞARI SÖZÜ ALDI

Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi isterdim ama prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye uluslararası maçlara gelmeyi isterim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyorum değil mi? Mesaj alındı mı?

İŞTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Erdoğan'ı, sarı lacivertlileri kulübün başkanı Ali Koç ve divan kurulu başkanı Vefa Küçük karşıladı.

Cumhurbaşkanı salona girdiğinde alkışlandı. Erdoğan herkesi selamlayarak yerine oturdu.

Ardından Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük konuşmasını yaptı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili esprili konuşmasına Erdoğan böyle gülerek karşılık verdi.

Vefa Küçük'ün ardından kürsüye Ali Koç geldi. Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulübe verdiği desteklerden söz etti ve bir müjde verdi. Uzun süren uğraşların sonucunda Kenan Evren Lisesi'nin sarı lacivertli kulübe devrinin gerçekleştiğini açıkladı.

Ali Koç kürsüden inmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçeliliği ve futbol sevgisi hakkında bir video hazırladıklarını belirtti. Salondaki herkes bu videoyu izledi.

Erdoğan, daha sonra kürsüye davet edildi. Burada Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi olmasının mutluluğundan bahseden Cumhurbaşkanı, ülkede spor alanında yaşanan tesisleşmeler hakkında konuştu.

Vefa Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından plaket verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasını Fenerbahçe rozeti taktı.

Ali Koç konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Konyaspor ile oynanacak maç davet etmişti. Erdoğan ise lig maçlarına prensip olarak gitmediğini, Avrupa maçlarına gittiğini o yüzden gelecek sezon Avrupa maçlarına geleceğinin sözünü verdi. Bu arada Ali Koç'tan da başarı sözünü aldı.

Ardından divan kurulu toplantısı sona erdi ve yönetim, Rıfat Ilgaz Tesisleri'nin havuzlu bahçe bölümünde bir hatıra fotoğrafı çektirdi.