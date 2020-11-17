Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısıtlamalar...

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Sağlık altyapımızın ve sağlık çalışanlarının sınırlarını zorlamadan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak devam etmemiz lazım. Devlet olarak kısa çalışma ödeneği ve sosyal yardımlara kadar milletimizin yayındayız"

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak"

"Okullar yıl sonuna kadar online olarak devam edecek"

"AVM, marketler, kuaförler ve berberlerin faaliyetleri saat 10.00 ile 20.00 arasında sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak"

"Restaurant ve kafeler sadece paket servis olarak çalışma yapılacak"

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Halı saha faaliyetleri bir süre sonlandırılacak"

"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Sigara yasağı devam edecek"







