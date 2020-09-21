Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısıtlama sinyali...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Salgına karşı elimizdeki en etkili tedbir, tamam diyebildiğimiz temizlik, maske ve mesafe üçlüsüdür. Corona virüs salgını tüm dünyada tesirini artırarak hissettiriyor. Avrupa bölgesinde salgın yeniden tırmanışa geçmiştir. Türkiye salgınla mücadelesini tüm imkanlarıyla kararlılıkla sürdürüyor.

Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.

Virüs taşıyıp izolasyonda kalmayan suç işliyor demektir. Virüs taşıdığını bildiği halde sokağa çıkan herkes, hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir.

İl bazında 65 yaş yaş üstü yurttaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecek.

Maske ve mekan denetimine kesilen cezaların ödenmesi mecburi hale gelecek.

Covid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz.