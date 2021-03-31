Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımız'ın Letonya’yı konuk ettiği maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Ankara’daki programlarının ardından İstanbul’a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na gelişinin ardından karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Bakan Kasapoğlu karşıladı

Erdoğan’ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Norveç maçları sonrasında Milliler'i tebrik ettiği sırada kendisini Olimpiyat'a davet eden hocamız Şenol Güneş ve kaptanımız Burak'ın daveti sonrası tribündeki yerini aldı ve attığımız gollerden sonra yıldızlarımızı alkışlayarak destek oldu.