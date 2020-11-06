Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Yazıcı'ya tebrik telefonu... Yusuf Yacızı, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille formasıyla Milan karşısında hat trick yaparak fırtınalar estirdi. Avrupa'da attığı gollerle ülkemizi gururlandıran Yusuf Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir telefon geldi. Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun aracılığıyla maç sonrasında Yusuf Yazıcı'yı aradı.

Milan maçındaki performansından dolayı Yusuf'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuyla bir süre de sohbet etti.

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