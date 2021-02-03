Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güneş’e plaket

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, “Dünyada trafik kazalarındaki can kaybında %50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk. İnşallah “sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar” hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır” ifdalerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri kapsamında plaket verdi.