Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle ulusa sesleniş programı ile önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaşlılarımıza virüs bulaşmasını engellemenin tek yolu kendimize gönüllü karantina uygulamak. Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları incitecek en ufak bir saygısızlığı kabul edemeyiz."

2-3 hafta içinde kırarak, en az hasarla çıkacağız

"İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, buradan en az hasarla çıkacağız. Aksi takdirde daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmaz. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları başlattık. Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerde kendi kendimize yeter durumdayız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir.