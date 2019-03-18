Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV - Kanal 7 - TVNET ortak canlı yayınında, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Gazeteci Turgay Güler'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı program sırasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Başakşehir'in durumlarıyla da ilgili yorumlarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri:

"Başakşehir eğer bu sezon şampiyon olursa, Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da bir devrimdir. İlla milyonların izlediği takımlar değil, binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş."

"Milyon dolarlar harcanarak kurulan takımlar şampiyon olamıyor. Neyse Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Allah yaşatmasın yani."



