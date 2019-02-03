Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Başakşehir ile ilgili açıklamalar yaptı. TRT'de katıldığı canlı yayında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile ilgili görüşleri sorulan Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinin kurduğunu hatırlattı.

"Başakşehir FK, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadesini kullandı.

'Övünüyorum, çünkü ben kurdum'

Liderden övgü dolu sözlerle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve taa buralara kadar geldi" ifadesini kullandı.

Bilindiği üzere Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenerek, puanını 44'e çıkarmış ve ikinci sıradaki Galatasaray ile arasındaki fark 8 puana çıkmıştı.

Başakşehir sezonu zirvede tamamladığı takdirde, Türkiye'de Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım olacak.