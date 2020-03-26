Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele çalışmalarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü. Bakanlarla yapılan tek tek görüşmede, corona virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşların ertelenmesini istediği elektrik, su ve doğalgaz faturalarına da değindi. Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.

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