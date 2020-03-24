Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

24 Mart 2020, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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