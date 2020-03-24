Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.