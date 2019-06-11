Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalnız değilsiniz

Takımımız’ın kafilesine havalimanında yapılan çirkin muamele sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen olaya müdahale etti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımız’ın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı. Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Elçimizi de gönderdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’den, “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Başkan Özdemir de, A Milli Takımımız’a destekleri için Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bundan sonraki süreci de yakından takip ettiği ve yetkililerden sık sık bilgi aldığı ifade edildi. Türkiye’nin ayrıca Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdiği, Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda’ya gittiği bildirildi.