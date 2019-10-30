Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonluk istedi

Satranç sporuna verdikleri değeri, desteği ve sevgiyi her fırsatta ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da ilgi odağı satranç oldu.

Avrupa Şampiyonu, 8 yaşta ELO Sıralamasında Dünya Birincisi Yağız Kaan Erdoğmuş ile yakından ilgilenen, Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay ile de keyifli bir satranç sohbeti yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk satrancının son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Herkesin satranç oynaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 14 yaşında ‘Büyükusta’ olmayı hedefleyen genç şampiyon Yağız Kaan’a ise “Haydi Yağız bekliyoruz o günü” ifadelerini kullandı.