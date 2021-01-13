Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kökü olmayanlar sürüklenip gider'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi, "Kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz" dedi.
Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Tesisin geleneksel sporlara gönül veren Ankaralı vatandaşlara hizmet edeceğini belirten Erdoğan, "Kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak, maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Günde 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum" dedi.
Sahip çıkmak boynumuzun borcu
Erdoğan, "Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir.Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Cirit başta olmak üzere at ile ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.