Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla törene katılırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de törende hazır bulundular.

Stadyuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum... 400 milyonluk bir yatırım, Binali Bey'in ısrarlarıyla yapılmış olan bir stadyum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten muhteşem bir stat. Zat-ı âliniz riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de, ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz. Onun için mücadelemizi vereceğiz" derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Doğru diyorsun. Bu kadar emekten sonra marifet iltifata tabiidir. Futbol Federasyonu Başkanımız da orada. Bu iş müteahhitliğe de benzemez. Artık daha çok çalışacağız. Hep birlikte inşallah" ifadelerini kullandı.

Dün gece Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe - Göztepe maçına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tabi bir zamanların rahmetli Fevzi Zemzem'lerin olduğu Göztepe... Dün akşam da bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da böyle çok farklı bir zamana rastladı" dedi.