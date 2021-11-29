Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculuk dönemini anlattı

“Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması” programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; engelli vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularına cevap verdi ve onlarla birlikte türkü söyledi. Buluşmada, "Engelli kardeşlerimizle ilgili ön yargıları kırdığımız ölçüde onların önündeki engelleri kaldırabiliriz" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişteki futbolculuk dönemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"İyi bir transfer teklifi gelmişti ama..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Nesim Turan'ın, "Spor aşkınız nereden geliyor?" şeklindeki sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Ben 14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman İmam Hatip okulunda okuyordum. Amatör kümede futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Okul bitince İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, ‘ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin.' İyi bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi. Babam da hafiften almazdı işi. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı bir şey yapmamız mümkün değildi. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu. Siyasete tüm ağırlığımızı verdik. Siyasette o gün, bugündür devam ettik. Millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekiple de Türkiye'mizin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yani hizmetimizin gitmediği yer yok. Yapacağımız çok şey var. Bundan da çok mutluyuz. Sizlerle mutluyuz. Bu aşk işidir. Neşet Ertaş, ‘Aşkınan koşan yorulmaz' diyor."