MENÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi’nde bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

25 Haziran 2021, Cuma 19:42 Son Güncelleme:
- A +
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Filenin Sultanları, 3'üncülük maçında rakibi Japonya’yı, 25-19, 25-16 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...