Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

DHA