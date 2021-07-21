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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim ile görüştü

Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarı dileğinde bulundu.

DHA

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