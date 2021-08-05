Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bireysel spora önem vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılarla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mete Gazoz'un başarısı bizi şu yönüyle çok duygulandırdı. Biz tarihi biz akışın içinden geliyoruz; Osmanlı. Osmanlı savaşlarında yay ve ok, çok çok anlamlı. Mete bununla dünyada 1 numara oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu başarısının devamını temenni ediyorum. Çok da sempatik. Allah, annesine ve babasına bağışlasın. Oğlum Bilal Erdoğan'ın da okçulukta gayreti ve emeği var. Dünya Etnospor'un başkanı. Mete ile ayrı muhabbeti var. Ailecek bizi çok mutlu etti. Gözlerinden öpüyorum. Bir değil, birçok Mete olsun, altınların sayısı artsın" ifadelerini kullandı.

"İnşallah iki altını alırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Güreşte beklentimiz daha farklıydı. Bu noktada üzüntümüz oldu. Cimnastikte beklentimizin dışında gelişme oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte cimnastikte bazı şeyleri aşmış oluruz. Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Buse Naz Sürmeneli'nin finale yürümesi harika. Bunlar çok çok anlamlı. Kızlarda böyle bir başarı, seviyemizi arttırdılar. İnşallah altınları alacaklar. Bir anda Türkiye olarak klasmanda iyi bir yere tırmanırız. Cimnastikte biraz beklenen olmadı.

"Guidetti'yi bırakmayız"

"Filenin Sultanları bizi gururlandırdı. Güney Kore'yi biraz küçümsedik mi acaba? Ama yine de bize Sultanlık yaptılar. Bu hocayı da bırakmayacağız. Damat olduğu için kızımızı bırakıp bir yere gidemez."

"Bireysel spora önem vereceğiz"

"Olimpiyatlarda futbol önemli değil, futbolun esamesi bile okunmuyor. Bizim burada bireysel spora önem vermemiz gerekiyor. Yüzme en çok madalya getiren branşlardan, buna eğilmemiz lazım. Buradan çok madalya alabiliriz. Üzerinde durmamız lazım. Çin süratle bir yere gidiyor. Acaba Çin bu başarıyı nasıl elde ediyor? 'O kadar nüfustan böyle başarı çıkar' deniyor ama öyle değil. Bizden çok küçük ülkeler, bireyselde netice alıyor. Demek ki farklı çalışmalıyız. Bunları yapmalıyız"