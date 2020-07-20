Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nüve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor,her birinin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Twitter'da beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.



