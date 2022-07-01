Son dakika haberi... 2022 Asgari ücret temmuz zammı açıklandı. buna göre asgari ücrete %30 zam yapıldı. Asgari ücret net 5 bin 500 TL olacak.

Milyonların gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak olan ek zam kararındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan ek zam oranını açıkladı. Yeni asgari ücret 5 bin 500 lira oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret komisyonu yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon etkisiyle çalışanlarımızı koruyacak bir ilave artış olması gerektiğini bildirdiniz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı. "

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI!

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da ifade ettik. Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak ilan edildi. Biz işverenler olarak bu sene güncelleme yapalım diye toplandık. Belirlenen rakamlar konusunda farklı görüşler olabilir ama bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik.

Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz üçlü saç ayağını birbiriyle taraf olarak bakmıyoruz. Üçlü saç ayağı mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Her zaman kısmet olan bir resim değildir.

Aralık ayında başlayan çok uzun yılların konusu olan tüm çalışan ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması devam ediyor olacak ben devletimize teşekkür ediyorum. 15 milyonun üzerinde çalışanın istifade ettiği aralık sonunda itibaren geçerli olan bu konu çok önemli bir kazanımdır.

BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINA 350 LİRA ARTIŞ!

Açıklamaların devamın da ise söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşının bozduğu küresel keonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

Bizim gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişiklik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Asıl dikkatimiz ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

Önceliğimiz insanlarımızın işlerinin, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasıyla yapıyoruz. Hamd olsun terörle mücadelede iyi bir seviyeye geldik.

Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyada pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır.

Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyonu asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbiri devreye aldık. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik.

İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi çabalarımızın ürünüdür. Sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık.

Tüm dezavantajlı kesimin üzerinde titriyor hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanlarımızı hayat pahalılığı karşısında daha güçlü desteklemektedir. Yıl başında hem asgari ücret, hem memur hem de emekli maaşlarında ciddi artış yaptık.

Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın yükünü işveren üstüne yıkmadık. Devlet olarak ciddi fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadar kısmından alınan vergiden vazgeçtik."

2022 Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası zam yapılacağını açıklamasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplandı. Hükümet, işçi ve işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin, 1 Temmuz'da kararın verileceğini işaret ederken "Asgari ücret zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?'' sorularını gündeme getirdi. İşte, 2022 asgari ücret zammından son dakika gelişmeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılacak ara zam için "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Asgari ücret zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete zam yapılacağının müjdesini vermişti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yoğun pazarlık süreci yaşanıyor. Son toplantıda asgari ücret temmuz zammı için bir mutabakat çıkması ve yeni rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü bugün açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın bugün belli olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına ikinci toplantıyla devam etti.Yeni asgari ücreti, bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor. Asgari ücret zam oranı, güncel asgari ücret ve tüm detaylar haberimizde olacak.

Asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Asgari ücret zammının temmuzdan itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, asgari ücrete yapılacak ara zam 1 Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi, şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Sabit gelirliye nefes aldıracak düzenleme talep ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti, "Oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: Ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."