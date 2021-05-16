Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı tebrik etti. Dün akşam Beşiktaş’ın İzmir’de Göztepe’yi 2-1 mağlup edip şampiyon olması sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum” ifadeleri kullandı.

Bakan Kasapoğlu da kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı sosyal medya hesabından kutladı. Kasapoğlu, “Gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü kutluyorum” dedi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasi lideri de Siyah-Beyazlılar için kutlama mesajı yayınladı.