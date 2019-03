Culoe de Song, 9 Mart Cumartesi SINN sahnesinde

Afrika’nın duygu yüklü bir o kadar da ritmik seslerini derleyip ortaya koyduğu kayıtlar ile house müzikte kıtasının öncü isimleri arasında yer alıyor. Erken yaşlarda üretmeye başlayıp genç yaşında dikkatleri üzerine çeken Culoe de Song, aynı zamanda en önemli destekçisi olan Black Coffee için hazırladığı mixlerle Güney Afrika house müziğini dünya sahnesine taşıyor. Redbull Müzik Akademi’nin en geç katılımcıları arasında ismi bulunan DJ, özellikle alman ‘Innervisions’ etiketiyle yaptığı çalışmalarla Avrupa’da yankı uyandıran Culoe’nin, japon ‘Mule’ etiketiyle de dünyanın farklı noktalarına selam çaktığı mixleri çalışmalarıyla ünlü . 10 senedir köklerinden besleyip dünya ile paylaştığı ritmi birçok ödüle layık görüldü.

Açılış haftasında Etiler’de elektronik müzik rüzgarı estiren SINN, kalabalık davetli topluluğuyla İstanbul elektronik müzik sahnesine merhaba dedi. Gerek alışılagelmiş kalıpların dışına çıkan tasarımıyla, gerekse kabininde ağırladığı isimlerle, müzikseverlerin rotasını değiştireceği kuşkusuz.

SINN, eğlence dünyasına damga vurmuş tecrübeli isim Selma Şeşbeş önderliğinde ve gece hayatında hatırı sayılır mekanın bizlerle buluşmasına tasarım konusundaki yaklaşımıyla yol göstermiş Can Ayverdi tarafından yaratıldı. Organizasyon alanındaki başarılarıyla tanınan İbrahim Bozbey ve Leyla Şeşbeş Aygıt’ın da kurucu ortak olarak desteğini arkasına alan SINN kulüp anlayışına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Açılış haftasında müziğe lokal arenanın efsane DJ’leri yön verdi. Cuma gecesi Cantanca ve Memo Garan’a Dimitrios eşlik ederken, Cumartesi gecesi elektronik müzik dünyasının tecrübeli isimleri Kiwi ve U.F.U.K. haftayı zirveye taşıdı. 8 Mart cuma gecesi lokal arenanın güçlü isimleri Ali Şahinbaş aka ‘Fuchs’ ve Yunus Güvenen’e kabinini emanet edecek ve 9 Mart cumartesi gecesi ise kıtalar arası bir yolculuğa Culoe de Song ile ev sahipliği yapacak SINN alanındaki iddiasını müzikal olarak da ortaya koyuyor.

‘Bugüne kadar duyduğumuz her ses, hayranlıkla mırıldandığımız her nota, her bir sanatçının bize sunduğu farklı perspektif, SINN yaratılırken ilham kaynağımız oldu.’ diyerek çıkış noktalarını paylaşan SINN haftasonu programlarının yanı sıra çarşamba geceleri de misafirlerine kapılarını açacak.