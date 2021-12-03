Turnuvada C grubunda mücadele eden Çukurova Basketbol; Belarus ekibi Horizont Minsk'i 55-78 ve 78-48, Polonya temsilcileri AZS UMCS Lublin'i 98-75 ve 60-72, Enea Gorzow'u ise 106-62 ve 68-75 mağlup ederek, 6 maçta 6 galibiyetle lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Dün akşam tüm gruplardaki maçların da sona ermesinin ardından son 32 turundaki eşleşmeler belli oldu.

Buna göre Çukurova Basketbol, Tango Bourges, Valencia BC, LDLC ASVEL Feminin, Villeneuve d'Ascq LM, Prometey, Nadezhda, Nesibe Aydın, Olympiacos S.F.P., BC Polkowice, Castors Braine, Tarbes GB, Roche Vendee, Movistar Estudiantes, OGM Ormanspor, Zabiny Brno, DVTK, ACS Sepsi-SIC, Flammes, Nika Syktyvkar, AZS UMCS Lublin, Neve David Ramla, Kangoeroes Basket, WBC Enisey, NKA Universitas PEAC, MBK Ruzomberok, BCF Elfic Fribourg, Tenerife, Hatayspor, Lointek Gernika, KKZ Crvena Zvezda ve London Lions takımları, adını bir üst tura yazdırdı.

Eşleşmeler takımların gruplarda elde ettikleri averaja göre belirlenirken, 139 averajla genel sıralamanın 3'üncü basamağında yer alan ÇBK, 30'uncu sıradaki İspanyol ekibi Lointek Gernika'nın rakibi oldu. Bu turdaki ilk maçlar 15 Aralık Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Turu geçen ekip son 16 turundaki rakibini bekleyecek.

MERSİN, (DHA)