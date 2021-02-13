Senaryoya göre; genç bir basketbol aşığı olan ÇBK'nın yıldız isimlerinden Şevval Akalan, keman eşliğindeki romantik bir akşam yemeğinde aynı masayı paylaştığı kişiye, "En güzel başlangıcım, tutku ve mutluluğu aradığım yaşlarda hayatımın tüm yolları sana çıktı" ifadeleri ile duyduğu aşktan söz ediyor. Kameranın açısı değiştiğinde ise Şevval'in bir insana değil, basketbol topuna hitap ettiği görülüyor. Daha sonra değişen planda masadan kalkıp topu eline alan Şevval, arka seste duyulan "Sana dokunmak, zirveye giden ilk adımı atmaktı. Seninle bütünleşmek başarının tek anahtarı" repliği ile birlikte turuncu formasıyla şutunu atıp sayıya gidiyor. Video, '14 Şubat Sevgililer Günü Kutlu Olsun' mesajı ile son buluyor.

BASKETBOL, AŞK VE TUTKU DEMEK

Videonun çekilme nedenine ilişkin açıklama yapan ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Basketbol bizim tek aşkımız. Çocukluk yıllarında tanıştığımız, sonrasında ise bizi sayısız başarılara ulaştıran basketbola çok şey borçluyuz. Basketbol sadece bir spor branşı değil, aynı zamanda aşk ve tutku demek. Duygularımızı en kısa ve en etkili biçimde anlatmanın bu şekilde mümkün olacağını düşündük. Sevgililer gününüz kutlu olsun" dedi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)