Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda İzmit Belediyespor’u 87-65 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Basketbol, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

İzmit Belediyespor Başantrenörü Mert Köprücü, hakem kararlarına itiraz ettiği gerekçesiyle son periyotta iki teknik faulle diskalifiye edildi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 28 sayı ile Çukurova Basketbol takımından Alina Iagupova oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İzmit Belediyespor: 65 - Çukurova Basketbol: 87

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, White 20, Mosby 7, Marina Baş 12, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 14, Nazlıcan Ölçek 4, Ceyda Sinan 4

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 8, Mestdagh 6, Gökşen Fitik 9, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 3, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 2, Iagupova 28, Naumenko 9, Gueye 22

1. Periyot: 15-24

Devre: 28-53

3. Periyot: 49-70