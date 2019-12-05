FIBA Kadınlar EuroLeague'de Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, A Grubu’ndaki 6. maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Castors Braine’e 90-59 yenildi.
Charleroi kentindeki Spiroudome Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13, devreyi ise 45-17 önde kapattı.
Skordaki farklı üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Castors Braine, üçüncü çeyreğini 67-36 önde geçtiği mücadeleden 90-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Castors Braine, gruptaki 3. galibiyetini, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 4. yenilgisini yaşadı.