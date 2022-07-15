Çukurova Basketbol, gelecek yıl Türkiye'yi kadınlar Euroleague'de temsil edecek. 8'er takımlı 2 grup halinde oynanacak turnuvanın kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Çukurova Basketbol'u Genel Koordinatör Ender Ünlü temsil etti. Kura sonucu B grubunda yer alan Çukurova Basketbol'un rakipleri; Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Sopron Basket (Macaristan) ve Perfumerias Avenida (İspanya) oldu. Grupta yer alacak diğer takımlar ise 11-13 Ekim tarihlerinde oynanacak Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)-Spar Girona (İspanya) maçının galibi ile Botaş - DVTK Hun-Therm(Macaristan) / Elizur Landco Ramla (İsrail) eşleşmeleri sonrasında belli olacak..

A grubunda ise Fenerbahçe , KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Tango Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), ZVVZ USK Praha (Çekya) yer aldı. Grupta yer alacak son takım; KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Olympiakos SFP'den (Yunanistan) birisi olacak.

GENEL KOORDİNATÖR ÜNLÜ: ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE YER ALACAĞIZ

Kuraya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Ülkemizi ve kentimizi, önümüzdeki sezon Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çukurova Basketbol Kulübü, yarıştığı her kulvarda iddialı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Geçen yıl EuroCup Women'da final-four oynamış, başarıya duyduğumuz inancımızı ortaya koymuştuk. Bu sezon da finallerin takımı olmak için mücadele edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz transferlerle iyi basketbol oynayıp, şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Çukurova Basketbol, Euroleague'deki ilk maçını 26 Ekim'de İspanya deplasmanında Perfumerias Avenida ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 2 Kasım'daki 2'nci hafta karşılaşmasında ise Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

DHA