Çukurova Basketbol’un bileği bükülmüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, bu sezon ligde ve ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanarak iki kulvarda da yoluna namağlup devam ederek dikkati çekiyor.

Geçen sezon Girne Üniversitesi’nin yarışma haklarını alarak mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, sezonun başarılı takımlarından biri olarak öne çıkan Çukurova Basketbol, bu sezon hem ligde hem de ilk kez mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösterdi.

Mağlubiyet yüzü görmeyen Mersin ekibi, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

İki kulvarda da şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Çukurova Basketbol, elde ettiği 12 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

"Biz bu yola inanarak çıktık"

Çukurova Basketbol Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi belirledikleri hedefler doğrultusunda iki kulvarda da iyi maçlar çıkardıklarını, yakaladıkları galibiyet serisiyle yollarına yenilgisiz olarak devam ettiklerini söyledi.

Sezona, Mersin’e şampiyonluk getirme hayaliyle başladıklarını anlatan Yıldızoğlu, "Önümüzde zorlu bir süreç var. Maçlarımız yavaş yavaş zorlaşıyor. Bizim niyetimiz ne olursa olsun değişmeyecek. Biz bu yola inanarak çıktık. Şampiyonluk yolunda oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, oyuncuların her maça "şampiyonluk" parolasıyla çıktığına işaret ederek, "Sezon öncesinde kente Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu yaşatabiliriz diye planlamıştık. Bunun için fedakarlık yapmak gerekiyordu. Girdiğimiz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Oyuncularımın işlerine konsantre olmalarından, birbirlerine karşı saygılarından ve basketbola karşı tutumlarından dolayı çok memnunum. İyi bir takım kimyası oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şimdi artık bu kimyayı daha sağlam hale getirmek ve başlayacak zorlu periyotları iyi geçirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Ligde ve Avrupa Kupası’nda elde edilen galibiyetlerle iyi bir takım haline geldiklerini vurgulayan Yıldızoğlu, sezon arasında 2 yeni transferin takıma katılacağını bildirdi.

Sevgi Uzun: "Şampiyonluk istiyoruz"

Oyunculardan Sevgi Uzun, sezon başından bu yana sergiledikleri iyi oyunlarını kupayla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını aktaran Uzun, şöyle devam etti:

"Yoluna namağlup devam eden tek takımız. Her gün performanslarımızın üzerine çıkmak için daha fazla çalışıyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. Bu yolda iyi gidiyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Takımda iyi bir atmosfer oluştu. Çok mutlu ve huzurluyuz. Avrupa’da da hedefimiz şampiyonluk. Sezon arasında 2 arkadaşımız daha aramıza katılacak. Avrupa’da grupların ardından çok ciddi maçlara çıkacağız. Orada da başarı elde etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Meltem Avcı da başarılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "En büyük hedefimiz şampiyonluk ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Takım arkadaşlarım bu şampiyonluk için çok çalışıyor. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye Kupası’na kadar yolumuza kayıpsız devam etmeyi istiyoruz. Taraftarımızın maçlardaki etkisi çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Gökşen Fitik ise zirvede oldukların için mutluluk duyduklarını, bunu sezon sonuna kadar sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İHA