Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacakları OGM Ormanspor karşılaşmasına odaklanan ÇBK, hazırlıklarını tesisteki antrenmanla sürdürdü. Başantrenör Aziz Akkaya nezaretindeki idmanda Ormanspor karşılaşmasının taktiklerini çalışan turuncu-lacivertlilerin performansı, teknik ekibi memnun etti.

Ormanspor'un ligin flaş takımlarından birisi olduğunu kaydeden ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya, "Bir mağlubiyetleri var ve ligde ikinci sıradalar. Bizim takımımızın da onları yenecek gücü var. Deplasmanda oynayacağımız bir maç sonuçta. Antrenmanlar yavaş yavaş istediğim düzeye gelmeye başladı. Takım bana, ben de takıma alışıyorum. Bu maç ligdeki sıralama için önemli. İnşallah kazanmaya gidiyoruz" dedi.

Oyunculardan Sinem Ataş ise yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Bu hafta oynamamız gereken Avrupa maçımız, Covid vakalarından dolayı iptal oldu. Biz de Türkiye ligine konsantre olduk. Bu hafta antrenmanlarımız çok iyi geçti. Ormanspor da şu anda bir mağlubiyette sadece. Hedefimiz onları yenip daha iyi bir ritim yakalamak ve yeni galibiyet serileri oluşturmak. Bunun için sahaya çıkacağız. İnşallah kazanıp Mersin'e döneceğiz" diye konuştu.

26 Aralık Pazar günü Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)