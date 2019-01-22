Çukurova Basketbol’a yeni sponsor

Enterprise Rent-A-Car, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol’a sponsor oldu.

22 Ocak 2019, Salı 12:42
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Çukurova Basketbol’a yeni sponsor

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol’a sponsor oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması, başta ulaşım olmak üzere, forma sırt ve saha kenarı reklam tabelalarını kapsıyor.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spora ve sporcuya verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Şirket, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin flaş ekiplerinden Çukurova Basketbol’un sponsoru olduğunu açıkladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması, başta ulaşım olmak üzere, forma sırt ve saha kenarı reklam tabelalarını da kapsıyor.

"Bu başarının bir parçası olmaktan dolayı gururluyuz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Çukurova Basketbol, bu sezon ortaya koyduğu başarılı grafikle hem EuroCup hem de Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yoluna namağlup devam ediyor. Söz konusu başarılar herkesin olduğu gibi, sporun her dalına destek vermeyi sürdüren şirket olarak bizlerin de ilgisini çekti. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmak ve Çukurova Basketbol’a destek vermekten dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

İHA

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