Çukurova Basketbol, yeni yıldızlara kucak açıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) bünyesindeki Çukurova Basketbol Akademisi'nde, Kayseri Bahçeşehir Basketbol Kulübü'nün antrenör ve basketbolcularını konuk etti. ÇBK'lı ve Bahçeşehirli basketbolcular birlikte antrenman yaptı.

ÇBK'nın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen yetenek taramaları ile ulaştığı basketbolcu adayları, kulübün tecrübeli altyapı eğitmenleri tarafından hazırlanan program dahilinde yaşadıkları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişme kaydeden basketbolcular, tüm ihtiyaçları ÇBK tarafından karşılanmak üzere Mersin'e davet ediliyor. Buradaki antrenmanlarına ÇBK'nın dünya çapındaki tesislerinde devam eden gençler, sıkı çalışma programı ile yıldız basketbolcu olma yolunda önemli adımlar atıp tecrübe kazanıyor. Gelişimleri sürekli gözetim altında tutulan gençler, Türk basketboluna kazandırılıyor.

ÇBK'nın bu kapsamda birlikte çalıştığı Kayseri Bahçeşehir Basketbol Kulübü'nün antrenör ve basketbolcuları, kulüp tesislerinde konuk edildi. ÇBK Altyapı Koordinatörü Halil Demirbilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana katılan Bahçeşehirliler, temel basketbol eğitimi aldı. Top hakimiyeti ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren basketbolcuların performansları göz doldururken, antrenmanın son bölümünde ÇBK'lı ve Bahçeşehirli gençler, oynanan maçta hünerlerini sergiledi.

Çalışma sonrası misafir ekibin oyuncularıyla sohbet eden ÇBK CEO'su Ender Ünlü, "Burası sizin kulübünüz, sizin tesisiniz. Sizin bağlı bulunduğunuz kulüple birlikte çalışıyoruz. Hepinizi takip ediyor, antrenmanlarınızı hakkında hocalarınızdan bilgi alıyoruz. Aranızda basketbolu ciddi anlamda ileriye götürecek olanlara kapımız her zaman açık. Süper ligde mücadele eden A takımımızda da sizleri görmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan 4 numara, yani uzun forvet pozisyonunda mücadele eden 1.90 cm boyundaki Eda Karabulut da (16) söz konusu yetenek taramaları ile Kayseri Bahçeşehir Basketbol Kulübü'ne kazandırıldı. Kısa sürede önemli gelişme kaydederek Mersin'e davet edilen Karabulut, ÇBK forması giyiyor.

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