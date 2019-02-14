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Çukurova Basketbol, Wisla CANPACK karşısında avantajı kaptı: 73-93

FIBA Kadınlar EuroCup son 8 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK’i 93-73 yendi.

14 Şubat 2019, Perşembe 23:05
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Çukurova Basketbol, Wisla CANPACK karşısında avantajı kaptı: 73-93

FIBA Kadınlar EuroCup son 8 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK’i 93-73 yendi.

Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 geride kapatan Çukurova Basketbol, devre arasına 42-41 mağlup durumda gitti.

Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü ele alan Çukurova Basketbol, son çeyreğine 66-57 üstün girdiği mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.

Bu skorla çeyrek final için avantaj yakalayan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın rövanşında rakibini 21 Şubat’ta konuk edecek.

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