Çukurova Basketbol, TTT Riga'yı uzatmada geçti: 60-55

FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında ağırladığı TTT Riga'yı uzatma sonunda 60-55 mağlup etti.

06 Kasım 2019, Çarşamba 21:05
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Çukurova Basketbol, TTT Riga'yı uzatmada geçti: 60-55

FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu’nun 4. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, normal süresi 53-53 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta sahasında Letonya temsilcisi TTT Riga’yı 60-55 yendi.

FIBA Kadınlar EuroLeague | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 60 - TTT Riga: 55

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Melis Talay 4, Gökşen Fitik 9, Coffey 9, Meltem Avcı 9, Marginean 2, Fatmanur Karakaş 6, Rodriguez 15, Feride Akalan, İlayda Güner 6

TTT Riga: Drammeh 12, Huff 9, Klakocka 2, Harper 5, Kreslina 15, Strautmane 5, Melnika 4, Jasa 3

1. Periyot: 17-15

Devre: 25-22

3. Periyot: 35-42

Normal süre: 53-53

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