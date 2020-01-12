Çukurova Basketbol, Hatay'ı deplasmanda geçti: 54-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 mağlup etti.

12 Ocak 2020, Pazar 21:10
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Çukurova Basketbol, Hatay'ı deplasmanda geçti: 54-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 63-54 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 54 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 63

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Ogün Cılız

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 3, Peters 20, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 8, Melike Tuğba Oral

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 9, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı, Bentley 17, Feride Şevval Akalan 3, İlayda Güner, Sanders 20, Marginean 11

1. Periyot: 11-14

Devre: 29-25

3. Periyot: 41-39

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