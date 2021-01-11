Çukurova Basketbol - Fenerbahçe maç sonucu: 64-71

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, devreye 38-23 önde girdi. Maçın 3. periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Bu periyotta da aradaki farkı koruyan deplasman ekibi, 59-46 önde bitirdi. 4. periyot ise kıran kırana geçti. Ev sahibi ekip, bu periyotta aradaki sayı farkını 5'e kadar düşürmeyi başarsa da maçı 71-64 kaybetti.

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Sami Özel xx, Murat Arıkanlı xx

Salon: Servet Tazgül Spor Salonu

Çukurova Basketbol: Manolya Kurtulmuş xxx 15, Fatmanur Karakaş x 3, Melis Talay x 2, Gökşen Fitik xxx 15, İlayda Güner x 2, Kristine Canigme xx 14, Liudmyla Naumenko xx 13

Fenerbahçe: Kia Niema Vaughn xxx 16, Olcay Çakır Turgut x 8, Jasmine Loretta Thomas x 9, Sevgi Uzun x 9, Tuğçe Canitez x 8, Kayla Renae Mc Bride xx 13, Cecilia Zandalasini x 4, Kiah İrine Stokes x 4

1. periyot: 11-24 (Fenerbehçe lehine)

2. periyot: 23-38 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)