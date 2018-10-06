Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi’nde grupları hedefliyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Rus ekibi Nadezhda ile ön eleme turunda karşılaşacak Çukurova Basketbol, gruplara kalmayı hedefliyor.

Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Torun, ön eleme turundaki rakipleri Nadezhda’yı saf dışı bırakmaları halinde A Grubu’nda yer alacaklarını hatırlattı.

Sezon öncesi Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’na ve Çukurova Kupası’na katıldıklarını anımsatan Torun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Geçen sezon yakaladıkları başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini vurgulayan Torun, "Biz yeni bir takım olmamıza rağmen geçen sene çok iyi işler çıkardık. Bu yıl Avrupa’dayız. Ön eleme turunda rakibimizi eleyerek adımızı gruplara yazdıracağız." diye konuştu.

Volkan Torun, Avrupa’daki organizasyonlarda başarı elde etmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, kadın basketbolunun en önemli organizasyonu. Burada kalıcı olmak ve başarılar elde etmek istiyoruz. Tüm oyuncularımızla birlikte şu anda ön eleme maçlarına odaklanmış bulunuyoruz. Oldukça iyi bir hazırlık döneminden geçtik. Sporcularımız oynanacak müsabakalara hazır. Motivasyonumuz üst düzeyde. Ön eleme turunda Rus temsilcisini eleyerek, yolumuza devam etmek istiyoruz. Çukurova Basketbol iyi bir takım olduğunu geçen yıl yaptıklarıyla göstermiştir. Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da üstüne koyarak başarısını sürdürecek ve yeni zaferler elde edecektir. Türkiye ve Mersin’i temsil edeceğimiz her alanda başarıya ulaşmak için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza ve kentimizin insanına ihtiyacımız var, onları maçta görmek istiyoruz."

Mersin ekibi ile Nadezhda arasındaki ilk maç, 8 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak.

AA