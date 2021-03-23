Çukurova Basketbol, Adana deplasmanında

MERSİN, (DHA) - Mersin'i, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), normal sezonun son haftası olan 26'ncı haftada yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçını kazanmak istiyor.

Turuncu-lacivertliler, Başantrenör Olcay Orak nezaretinde tesislerde yaptığı antrenmanla Adana karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Mersin ekibinde oyuncuların performansları teknik ekibi memnun etti. Adana maçını kazanarak normal sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Orak, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz takdirde bu müsabakadan galibiyetle ayrılabiliriz. Kendimize yakışan mücadeleyi göstererek galip gelmek, play-off maçlarına yüksek motivasyonla çıkmak istiyoruz" dedi.

Yarın Adana Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan mücadele, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

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