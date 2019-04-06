Çukurova Basketbol: 85 - İzmit Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında lider Çukurova Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor’u 85-74 yendi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 15:57
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Çukurova Basketbol: 85 - İzmit Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında lider Çukurova Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor’u 85-74 yendi.

Çukurova Basketbol: 85 - İzmit Belediyespor: 74

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aydın Karaçam, Seda Esen, Münevver Özemre

Çukurova Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 7

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu 7, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ferda Yıldız 3, Hart 6, Emel Sığırcı 2

1. periyot: 21-24

Devre: 44-41

3. periyot: 61-57

5 faulle çıkan: 37.53 Marina Baş (İzmit Belediyespor)

AA

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