Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında lider Çukurova Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor’u 85-74 yendi.
Çukurova Basketbol: 85 - İzmit Belediyespor: 74
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aydın Karaçam, Seda Esen, Münevver Özemre
Çukurova Basketbol: Bone 15, Şaziye İvegin Üner 9, Pelin Derya Bilgiç 11, Gray 16, Gueye 12, Mestdagh 15, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı 7
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 11, White 12, Melike Bakırcıoğlu 7, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ferda Yıldız 3, Hart 6, Emel Sığırcı 2
1. periyot: 21-24
Devre: 44-41
3. periyot: 61-57
5 faulle çıkan: 37.53 Marina Baş (İzmit Belediyespor)
AA