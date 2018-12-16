Çukurova Basketbol: 78 - BOTAŞ: 56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ’ı 78-56 yendi.

16 Aralık 2018, Pazar 16:12
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Çukurova Basketbol: 78 - BOTAŞ: 56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ’ı 78-56 yendi.

Çukurova Basketbol, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.

Çukurova Basketbol: 78 - BOTAŞ: 56

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Murat Amaç

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 9, Iagupova 18, Naumenko 4, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 14, Sera Özelçi 1, Pelin Derya Bilgiç 7, Meltem Avcı 8

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 6, Kübra Erat 10, Krivacevic 10, Loyd 4, Williams 10, Cuic 7, Erdenay Topçu, Büşra Akbaş 3, Sehernaz Çidal 6

1. Periyot: 20-10

Devre: 32-22

3. Periyot: 59-34

AA

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