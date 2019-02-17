Çukurova Basketbol: 120 - İstanbul Üniversitesi: 46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi’ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

17 Şubat 2019, Pazar 16:05
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Çukurova Basketbol: 120 - İstanbul Üniversitesi: 46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi’ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Çukurova Basketbol: 120 - İstanbul Üniversitesi: 46

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sertan Kırklar, İsmail Binbir, Serhat Dülker

Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Iagupova 16, Naumenko 14, Şaziye İvegin Üner 9, Sevgi Uzun 6, Gray 13, Meltem Avcı 20

İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 8, Yasemin Güneş 8, Fall 2, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Eylül Minez 6, Hande Güven 2, Ceren Taylan

1. Periyot: 29-10

Devre: 56-24

3. Periyot: 93-33

AA

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