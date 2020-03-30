Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Çukur'a corona virüsü engeli. Çukur’dan Corona virüs önlemi geldi ve Çukur'un çekimlerine ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Çukur'un yayın gününü de aksattı. 30 Mart Pazartesi akşamı Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Peki Çukur yeni bölüm neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman belli mi? Detaylar haberimizde.
Çukur dizisi her pazartesi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Ancak başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Barış Arduç'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle durum değerlendirilerek çekimlerinin ertelenmesinin devam etmesine karar verildi.
Çukur yeni bölüm neden yok?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un 23 Mart Pazartesi yayınlanması beklenen 93. Bölümü yayınlanmamıştı. Ay Yapım’ın açıklamalarına göre birçok dizi gibi Çukur’da da set çalışanları ve oyuncuların hastalığa yakalanmasını önlemek ve tedbir almak amacıyla dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
1 haftalık aranın ardından 30 Mart’ta yayınlanması beklenen, dizinin yeni bölümü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Show TV yayın akışında gözükmeyen Çukur yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Show TV 30 Mart yayın akışı
18.45 - Show Ana Haber
20.00 - Aile Arasında
22.45 - Aile Arasında
01.30 - Dünyalar çarpışıyor
03.00 - Dünyalar çarpışıyor
04.30 - Kuaförüm Sensin