Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Çukur dizisi her pazartesi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Ancak başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Barış Arduç'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle durum değerlendirilerek çekimlerinin ertelenmesinin devam etmesine karar verildi.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un 23 Mart Pazartesi yayınlanması beklenen 93. Bölümü yayınlanmamıştı. Ay Yapım’ın açıklamalarına göre birçok dizi gibi Çukur’da da set çalışanları ve oyuncuların hastalığa yakalanmasını önlemek ve tedbir almak amacıyla dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

1 haftalık aranın ardından 30 Mart’ta yayınlanması beklenen, dizinin yeni bölümü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Show TV yayın akışında gözükmeyen Çukur yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Show TV 30 Mart yayın akışı

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Aile Arasında

22.45 - Aile Arasında

01.30 - Dünyalar çarpışıyor

03.00 - Dünyalar çarpışıyor

04.30 - Kuaförüm Sensin



